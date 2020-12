Toti | “Lockdown di Natale danno enorme | costa più a noi che ai tedeschi”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Come era facilmente prevedibile, le regole decise per ilriducono la spesa delle famiglie per i tradizionali riti del 70%. Questo si traduce in ungigantesco per tutta la filiera agroalimentare, unche si proietterà anche nell’anno nuovo. Specie quando, da marzo, le aziende potranno tornare a licenziare e finiranno gli ammortizzatori sociali“. Inizia così il post su Facebook di Giovanni, governatore della Regione Liguria, che analizza le conseguenze delle restrizioni anti-Covid decise per festività di. “anche maggiore, se possibile, per gli altre 13 mila locali pubblici, ristoranti, pizzerie, agriturismi della Liguria, costretti a chiudere” sottolinea, “come sosteniamo da tempo, l’economia che gira intorno a questi giorni di ...