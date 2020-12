Sci | Super-G femminile | vince Ledecka | terza Brignone 

Leggi su funweek

La ceca Ester Ledecká con il tempo di 1.24.64 ha vinto il Super-G Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. La ceca porta a casa un successo importante in ottica classifica di specialità nella prima gara stagionale, precedendo la svizzera Corinne Suter, che sale per la terza volta sul podio in altrettante gare disputate questo weekend e l'azzurra Federica Brignone, 42esimo podio in Coppa del Mondo, che precede l'altra azzurra Marta Bassino al quarto posto. Settima Sofia Goggia dopo il successo in discesa di ieri e ottava Elena Curtoni.