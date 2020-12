"Problemi di trucco". Prego? Mara Venier bidonata così: chi è l'ospite saltata all'ultimo secondo (Di domenica 20 dicembre 2020) Stasera su Rai1 andrà in onda la finale di The Voice Senior, lo show condotto da Antonella Clerici che è andato ogni oltre previsione a livello di ascolti e gradimento da parte dei telespettatori. Mara Venier a Domenica In ha ospitato uno dei coach, Al Bano Carrisi, che tra l'altro nel programma è impegnato in coppia con la giovanissima figlia Jasmine, molto apprezzata dalla Clerici. La Venier gli ha chiesto come mai si è collegata senza di lei: “Conosci le donne, no? Si doveva truccare. Non ne aveva bisogno, è bella così, ma non l'ho convinta”. Successivamente la “zia” Mara ha reso omaggio alla Clerici per essere riuscita a battere anche l'agguerrita concorrenza del GF Vip negli ultimi tempi: “Sono felice per lei, che è mia amica e le voglio bene”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Stasera su Rai1 andrà in onda la finale di The Voice Senior, lo show condotto da Antonella Clerici che è andato ogni oltre previsione a livello di ascolti e gradimento da parte dei telespettatori.a Domenica In ha ospitato uno dei coach, Al Bano Carrisi, che tra l'altro nel programma è impegnato in coppia con la giovanissima figlia Jasmine, molto apprezzata dalla Clerici. Lagli ha chiesto come mai si è collegata senza di lei: “Conosci le donne, no? Si doveva truccare. Non ne aveva bisogno, è bella, ma non l'ho convinta”. Successivamente la “zia”ha reso omaggio alla Clerici per essere riuscita a battere anche l'agguerrita concorrenza del GF Vip negli ultimi tempi: “Sono felice per lei, che è mia amica e le voglio bene”.

stefani76102098 : RT @6BlackWhite: E poi ci sono quelle donne che non aspettano nulla Che non si fanno problemi ad uscire senza trucco o in pigiama Che cammi… - Flowercafe1962 : RT @6BlackWhite: E poi ci sono quelle donne che non aspettano nulla Che non si fanno problemi ad uscire senza trucco o in pigiama Che cammi… - Lucyaglam : RT @6BlackWhite: E poi ci sono quelle donne che non aspettano nulla Che non si fanno problemi ad uscire senza trucco o in pigiama Che cammi… - Lillylabionda : RT @6BlackWhite: E poi ci sono quelle donne che non aspettano nulla Che non si fanno problemi ad uscire senza trucco o in pigiama Che cammi… - ziaiaia3 : RT @6BlackWhite: E poi ci sono quelle donne che non aspettano nulla Che non si fanno problemi ad uscire senza trucco o in pigiama Che cammi… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi trucco Pellicola trasparente: il trucco per non avere più problemi Il Messaggero Antonella Clerici senza trucco e filtri: quel preludio alla body positive

Antonella Clerici si è mostrata in passato sui social senza trucco: tante le reazioni degli haters che l'hanno insultata in diversi modi ...

I 3 trucchi da usare su Google per trovare tutto

Gli ingegneri di Google sono riusciti a risolvere i problemi abbastanza velocemente e Google riferisce che intende adottare misure affinché simili situazioni avvengano di nuovo in futuro.

Antonella Clerici si è mostrata in passato sui social senza trucco: tante le reazioni degli haters che l'hanno insultata in diversi modi ...Gli ingegneri di Google sono riusciti a risolvere i problemi abbastanza velocemente e Google riferisce che intende adottare misure affinché simili situazioni avvengano di nuovo in futuro.