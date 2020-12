Offende una trans sul web, il tribunale la scagiona. Per i giudici si tratta di “libertà di parola” (Di domenica 20 dicembre 2020) La libertà di parola include il “diritto di Offendere”, come stabilito dai giudici britannici. Una sentenza storica, quella di un tribunale del Regno Unito, che ha stabilito che una femminista, che ha definito una donna transgender un “maiale con la parrucca” e un “uomo”, non dovrà affrontare ripercussioni per le sue offese. Nella sentenza emessa L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladiinclude il “diritto dire”, come stabilito daibritannici. Una sentenza storica, quella di undel Regno Unito, che ha stabilito che una femminista, che ha definito una donnagender un “maiale con la parrucca” e un “uomo”, non dovrà affrontare ripercussioni per le sue offese. Nella sentenza emessa L'articolo NewNotizie.it.

