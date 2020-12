Natale 2020 | cosa si può fare e cosa no | le risposte a tutti i dubbi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tra la gamma cromatica delle regioni delle settimane scorse e i giorni del calendario segnati di giallo, di rosso e di arancione, sono in molti a non avere le idee chiare sulle cose che si possono e non si possono fare durante le feste di Natale 2020, le prime a essere adombrate dal Covid-19. Le restrizioni imposte dal governo e annunciate nella serata di venerdì 18 dicembre dal nuovo Dpcm lasciano scoperti alcuni dubbi e non si soffermano su alcune eccezioni che è necessario ricordarsi per trascorrere il Natale in sicurezza: dal numero effettivo di persone che si possono radunare intorno alla tavola alla necessità o meno dell’autocertificazione, dalla possibilità di seguire la messa in presenza al divieto di uscire dalla propria regione nei giorni rossi, ecco alcune risposte alle domande più frequenti degli italiani.