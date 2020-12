La terra trema nell’area flegrea | scossa nella notte avvertita dalla Solfatara a Bagnoli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 dicembre 2020) Unadi magnitudo 2,1 ad una profondità di 2,3 km, secondo i primi dati dell’Osservatorio Vesuviano, è statadistintamente, intorno alle 22.54popolazione. In particolarezona della, Pozzuoli alta e l’area costiera tra Pozzuoli e. Epicentro sulla dorsaleAgnano Pisciarelli. L’evento, legato al fenomeno del bradisismo flegreo è stato preceduto da una trentina di movimenti di entità minore, succedutisi nell’arco della giornata. Il suolo flegreo è in una fase ascensionale, costantemente monitorato dall’INGV, che comporta eventi sismici. L’ultimo evento avvertitopopolazione non solo di Pozzuoli ma anche dei comuni limitrofi si era verificato ...