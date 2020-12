Governo, l’uomo di Renzi in tv: “Non c’è più la fiducia tra maggioranza e premier”. Ora Italia Viva si fa portavoce (a loro insaputa) di Pd e M5s (Di domenica 20 dicembre 2020) “Bisogna costruire un rapporto fiduciario di maggioranza che oggi non c’è più. Conte ha sciupato la fiducia che aveva”. Mentre in Europa cresce l’allarme per la variante di coronavirus che ha costretto il Regno Unito a varare misure più stringenti del previsto per il Natale, il Renziano Ettore Rosato torna a minacciare il Governo a SkyTg24. E ora tira in ballo pure gli altri partiti, parlando (a loro insaputa) di una “fiducia” nei confronti di Giuseppe Conte che sarebbe venuta meno. Ed evocando, di fatto, una crisi istituzionale che al momento vuole solo Italia Viva. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Bisogna costruire un rapportorio diche oggi non c’è più. Conte ha sciupato lache aveva”. Mentre in Europa cresce l’allarme per la variante di coronavirus che ha costretto il Regno Unito a varare misure più stringenti del previsto per il Natale, ilano Ettore Rosato torna a minacciare ila SkyTg24. E ora tira in ballo pure gli altri partiti, parlando (a) di una “” nei confronti di Giuseppe Conte che sarebbe venuta meno. Ed evocando, di fatto, una crisi istituzionale che al momento vuole solo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MaurizioTorchi2 : RT @benq_antonio: #Milano, 65enne sgozzato durante una rapina vicino alla stazione Centrale di #Milano l urgenza per questo governo era can… - clikservernet : Governo, l’uomo di Renzi in tv: “Non c’è più la fiducia tra maggioranza e premier”. Ora Italia Viva si fa portavoce… - Noovyis : (Governo, l’uomo di Renzi in tv: “Non c’è più la fiducia tra maggioranza e premier”. Ora Italia Viva si fa portavoc… - Carlo_D___ : RT @benq_antonio: #Milano, 65enne sgozzato durante una rapina vicino alla stazione Centrale di #Milano l urgenza per questo governo era can… - vincenz94704898 : RT @benq_antonio: #Milano, 65enne sgozzato durante una rapina vicino alla stazione Centrale di #Milano l urgenza per questo governo era can… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo l’uomo Intervista a Beppe Sala: «Per Milano farò la mia lista di giovani: a capo un uomo e una donna» Corriere della Sera