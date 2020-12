Elisa Isoardi vittima di bodyshaming: la conduttrice insultata per le gambe (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è da poco conclusa l’esperienza di Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: anche la bella conduttrice è stata vittima di bodyshaming, ricevendo diversi insulti nei suoi confronti. Elisa Isoardi è senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate del panorama televisivo italiano: dopo la fine della sua storia con Matteo Salvini si rincorrono le L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è da poco conclusa l’esperienza dia Ballando con le stelle: anche la bellaè statadi, ricevendo diversi insulti nei suoi confronti.è senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate del panorama televisivo italiano: dopo la fine della sua storia con Matteo Salvini si rincorrono le L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Elisa Isoardi torna in Rai? Sul set con una persona speciale per lei - zazoomblog : Elisa Isoardi si sottopone al tampone per il Coronavirus: prima l’esito poi l’incredibile annuncio a sorpresa -… - BISLACCO3 : RT @MauryKostanzo: #Oggièunaltrogiorno (12,7%) eppure #Èsempremezzogiorno (13,4%). Grandissima spesa pochissima resa: le novità di Rai 1 an… - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: Elisa Isoardi torna ai fornelli e ci cucina per le feste - tempoweb : Elisa Isoardi torna ai fornelli e ci cucina per le feste -