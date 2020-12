Covid | tasso di positività sale all’11% I decessi sono 352

fanpage : Covid Italia, calano ricoveri e terapia intensiva ma aumenta il tasso di positività - CarloCalenda : Quando non sapete cosa rispondere, usate il carattere che volete attribuire all’avversario. E un costume antico. Si… - aranciaverde : RT @serenel14278447: Oggi 15.104 casi, 352 i mortiIl tasso di positività all'11% - g_brunella : RT @Lanf040264: 15.104 i nuovi casi di #coronavirus. Sono 352 i morti di #Covid e il tasso di positività schizza all'11%:, meno ricoveri.… - Agenzia_Dire : #Covid, il bollettino del #20dicembre: tasso di positività sale all’11%, i decessi sono 352. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tasso

Il Manifesto

Sono 15.104 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 352. Sono 137.420 i tamponi effettuati nelle ultime 24 or ...Il tasso di positività passa da 6,02% a 6,3%. Si registrano purtroppo anche altri 11 morti. Variante Covid, in Campania De Luca ordina la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna Il ...