Coronavirus, pranzo di Natale e spostamenti per andare da amici e parenti: si potrà andare in un altro Comune? (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ stata tra le domande più gettonate sin dai primi minuti successivi all’ultima conferenza stampa di Giuseppe Conte che ha annunciato ulteriori restrizioni per il periodo di Natale. Nei giorni di “zona rossa” in Italia, posso uscire dal mio Comune per raggiungere amici e o parenti? Ecco cosa specifica il Decreto pubblicato da poco in Gazzetta Ufficiale. Leggi anche: Natale, sì agli spostamenti verso le seconde case: ecco quando ci si potrà muovere pranzo di Natale e spostamenti in zona rossa e arancione: cosa dice il Decreto Il Decreto recita quanto segue: “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ stata tra le domande più gettonate sin dai primi minuti successivi all’ultima conferenza stampa di Giuseppe Conte che ha annunciato ulteriori restrizioni per il periodo di. Nei giorni di “zona rossa” in Italia, posso uscire dal mioper raggiungeree o? Ecco cosa specifica il Decreto pubblicato da poco in Gazzetta Ufficiale. Leggi anche:, sì agliverso le seconde case: ecco quando ci simuoverediin zona rossa e arancione: cosa dice il Decreto Il Decreto recita quanto segue: “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 ...

CorriereCitta : Coronavirus, pranzo di Natale e spostamenti in zona rossa e arancione: si potrà andare in un altro Comune? - roby800 : - davradaellicom : Per una cena di m€#* a capodanno o un pranzo con i parenti riavremo una nuova ondata anche in regioni finora semi t… - uminooto7 : ci voleva il coronavirus per mandare tutti a pranzo al sushi - ItCasanova : Coronavirus, Salvini: 'Mi autodenuncio: a Natale esco e pranzo con i clochard. Ecco bravo vai a Como dove la Lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pranzo CORONAVIRUS: PRANZO di NATALE, vale la pena farlo? Tutti i Consigli dell'Infettivologo BASSETTI iLMeteo.it Corsa al pranzo, tutto esaurito ai ristoranti Vince la voglia di normalità degli aretini

Locali presi d’assalto per i quattro giorni di apertura consentiti, in tanti non hanno più posti a sedere disponibili. Ma resta la delusione degli imprenditori: "Avevamo le prenotazioni quasi al compl ...

Natale 2020 ai tempi del Covid. Regali, luminarie e pranzi a domicilio

Un anno, il 2020, dove la parola Coronavirus è stata, non a caso ... ma per le feste cambia volto e a Natale c'è chi - come il ristoratore di Rimini - il pranzo da asporto te lo farà consegnare da ...

Locali presi d’assalto per i quattro giorni di apertura consentiti, in tanti non hanno più posti a sedere disponibili. Ma resta la delusione degli imprenditori: "Avevamo le prenotazioni quasi al compl ...Un anno, il 2020, dove la parola Coronavirus è stata, non a caso ... ma per le feste cambia volto e a Natale c'è chi - come il ristoratore di Rimini - il pranzo da asporto te lo farà consegnare da ...