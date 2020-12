Clamoroso a palazzo Mosti | in due lasciano il gruppo Pd… e ne formano un altro

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il giorno del big bang. La domenica che si avvia a concludersi sarà ricordata come quella del ‘grande scoppio’ del Pd beneventano. Davveroquanto accaduto in queste ore. La conclusione ve la anticipiamo: domani, quando si riunirà via internet il consiglio comunale, il Partito Democratico si ritroverà con due gruppi consiliari. Con lo stesso simbolo (!), per. È il paradossale epilogo della rottura consumatasi nei mesi e nelle settimane scorse tra le due anime dell’universo Dem sannita, quella a trazione ‘decariana’, incarnata dalla pentarchia che dirige il partito provinciale e dal coordinatore cittadino Giovanni De Lorenzo e quella di opposizione, guidata in città da Raffaele Del Vecchio e Francesco De Pierro e da poco costituitasi in Essere Democratici. Entrambe, domani, siederanno in Consiglio ...