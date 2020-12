Cagliari-Udinese 0-0 | Diretta live | Sardi pericolosi con Pavoletti (Di domenica 20 dicembre 2020) Cagliari e Udinese in campo tra poco nella 13a giornata di Serie A. La Diretta live. Cagliari e Udinese in campo nella13a giornata di Serie A. CRONACA Inizio di partita a ritmi elevati: meglio l’Udinese, più aggressiva e precisa nella manovra. Friulani pericolosi al 3?: uscita decisiva di Cragno su Pussetto. Si è visto L'articolo Cagliari-Udinese 0-0 Diretta live Sardi pericolosi con Pavoletti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020)in campo tra poco nella 13a giornata di Serie A. Lain campo nella13a giornata di Serie A. CRONACA Inizio di partita a ritmi elevati: meglio l’, più aggressiva e precisa nella manovra. Friulanial 3?: uscita decisiva di Cragno su Pussetto. Si è visto L'articolo0-0conproviene da www.meteoweek.com.

Udinese_1896 : Contro il #Cagliari scendiamo in campo così ?? #CagliariUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - rfutbol : Gol Cagliari, Cagliari 1-0 Udinese (min.25) #Cagliari #Udinese #SerieA - palpitesfutbol : GOL DO(A) Cagliari! Cagliari [1] x [0] Udinese Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 13ª Rodada 26 minuto(s) - ftg_soccer : GOAL! Sanremo in Italy Serie D: Girone A Città di Varese 0-1 Sanremo GOAL! Cagliari in Italy Serie A Cagliari 1-0 Udinese -