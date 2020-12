Avanti un altro, ancora uno slittamento? La verità (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il ritorno di ‘Avanti un altro’ è senza dubbio una delle cose più attese del 2021. Ma c’è qualche problema? Giusto entrare nel dettaglio. Il 2021 porterà inevitabilmente qualche novità nei palinsesti televisivi. E tra questi ci saranno senza alcun dubbio persino degli importanti ritorni. A tornare su Canale 5 sarà ‘Avanti un altro‘, il Leggi su youmovies (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il ritorno di ‘un’ è senza dubbio una delle cose più attese del 2021. Ma c’è qualche problema? Giusto entrare nel dettaglio. Il 2021 porterà inevitabilmente qualche novità nei palinsesti televisivi. E tra questi ci saranno senza alcun dubbio persino degli importanti ritorni. A tornare su Canale 5 sarà ‘un‘, il

CottarelliCPI : L’accordo sul Recovery Fund è stato trovato, superando l’opposizione di Ungheria e Polonia. La BCE farà altri 500 m… - _cryb4byy : auguri bonazzo ti amo ti aspetto ad avanti un altro - RenatoBeati87 : ..li abbiamo dimenticati da vivi figurati da morti !!..non ci provare a dire che non è vero !!..o vivi su un altro… - Ale27_69 : RT @Aleb34358667: Attrice che va avanti per talento e non per altro... Cammina da sola...brilla e arriverai lontano #ÖzgeQueenOfMyHeart - elysol64 : RT @AlbertoLetizia2: Trovo irritante il dibattito delle morti 'di a da in con su per tra fra' #coronavirus. Il dato scientifico è chiaro: q… -