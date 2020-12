Trapani, Non osservavano le norme anti Covid: sanzionati 3 esercenti (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella mattinata di mercoledì scorso, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura di Trapani, hanno accertato che i titolari di tre esercizi pubblici di Trapani, non osservavano le norme regolamentari e le ordinanze regionali emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, i titolari delle predette attività non avevano provveduto a comunicare all’ASP di Trapani il... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella mattinata di mercoledì scorso, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura di, hanno accertato che i titolari di tre esercizi pubblici di, nonleregolamentari e le ordinanze regionali emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria da-19. In particolare, i titolari delle predette attività non avevano provveduto a comunicare all’ASP diil... L'articolo puoi vederlo su: Tvio

Ultime Notizie dalla rete : Trapani Non Non rispettano la normativa anti-covid, 400 euro di multa per tre negozianti di Trapani Tp24 Massoneria segreta a Castelvetrano. Lo Sciuto torna libero, ma con divieto di dimora

Non essendo stato ritenuto sussistente il requisito dell’urgenza, la custodia cautelare in carcere era stata quindi annullata. La Procura di Trapani aveva però fatto ricorso e la Cassazione aveva ...

Coronavirus, cresce il tasso di positività in Sicilia (12,1%). Il CTS: "restate a casa"

Sono 50 i nuovi casi positivi al covid-19 in provincia di Trapani. E sono in aumento rispetto a ieri i ... probabile una nuova ondata di contagi a gennaio. Palazzo d’Orleans non ha commentato ...

