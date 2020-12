Terremoto tra Pozzuoli e Napoli | non forte | ma infinita

Leggi su pantareinews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tra le 22,50 e le 22, 55 è stata avvertita distintamente una scossa ditra. Secondo testimonianze dirette si è avvertito un boato e poi un lungo movimento tellurico che qualcuno crede fossero in realtà due scosse consecutive. Al momento INGV, l’istituto nazionale di geologia e vulcanologia al momento non ha ancora pubblicato notizie in merito e non si conosce nemmeno la magnitudo dell’evento. Il 2020 continua ad essere nefasto e sta dando gli ultimi colpi di coda con la/le scosse di questa sera in Campania e di un paio di giorni fa a Milano, un evento a dir poco singolare. Le informazioni ufficiali di INGV . L'articolo è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore