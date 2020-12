Strade | da Empoli a Castelfiorentino finalmente in sicurezza | inaugurata la nuova 429

(Di sabato 19 dicembre 2020) Un'opera strategica per la Valdelsa chevede la luce. Nasce definitivamente lastrada regionale 429 da, in sostituzione del vecchio e pericoloso tracciato. ...

qn_lanazione : Strade, la nuova 439 è realtà: inaugurato l'ultimo tratto. Ora andare da #Empoli a #Castelfiorentino sarà più sicuro - ToscananelCuore : ??#Empoli è la città del #Natale e anche quest'anno non smentisce la sua fama! Ecco le luminarie che abbelliscono l… -

Ultime Notizie dalla rete : Strade Empoli

La Nazione

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro Alessio Dionisi al termine di Chievo Verona-Empoli, valida per la 13a giornata di Serie B.Empoli, 19 dicembre 2020 - Un'opera strategica per la Valdelsa che finalmente vede la luce. Nasce definitivamente la nuova strada regionale 429 da Empoli a Castelfiorentino, in sostituzione del vecchi ...