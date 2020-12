Sci alpino | Sofia Goggia | “Oggi meglio tecnicamente | in squadra stiamo alzando l’asticella”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Soddisfazione perdopo la prima vittoria della stagione in Coppa del Mondo, nella discesa della Val d’Isere. Per la campionessa olimpica di PyeongChang 2018 una prova dominante, che non lascia spazio a particolari interpretazioni di sorta. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: “ho sciatorispetto a ieri, ma come approccio sono stata molto meno aggressiva. Non mi aspettavo che questo tempo bastasse per la vittoria. Sono stata chirurgica. Sono contenta di esser cresciuta in un gruppo che mi ha dato la possibilità di diventar forte, ci si traina a vicenda“. Quinta vittoria in discesa in Coppa del Mondo per l’azzurra, che ne vanta anche due in SuperG. Un successo, questo, importante anche per la corsa alla Coppa del Mondo di specialità e che le ...