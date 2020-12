Raggi assolta, Alemanno: “Contento dal punto di vista umano. Ma il giudizio su Roma non cambia” (Di sabato 19 dicembre 2020) Bene l’assoluzione, ma il giudizio politico resta invariato. Il centrodestra ha accolto con favore la sentenza d’Appello che ha assolto Virginia Raggi dall’accusa di falso per la nomina di Renato Marra. Dunque, sebbene la sentenza sia stata accolta con piacere, nessuna “assoluzione” arriva per una amministrazione che, al di là dei guai giudiziari, si è dimostrata incapace di governare Roma. Alemanno: “Aspettiamo il voto: Roma deve cambiare” “Per esperienza so che ai sindaci vengono spesso accollate tante colpe che non hanno. Tutto sommato dal punto di vista umano sono Contento”, ha detto Gianni Alemanno a proposito dell’assoluzione di Virginia Raggi. “Su Roma però – ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Bene l’assoluzione, ma ilpolitico resta invariato. Il centrodestra ha accolto con favore la sentenza d’Appello che ha assolto Virginiadall’accusa di falso per la nomina di Renato Marra. Dunque, sebbene la sentenza sia stata accolta con piacere, nessuna “assoluzione” arriva per una amministrazione che, al di là dei guai giudiziari, si è dimostrata incapace di governare: “Aspettiamo il voto:devere” “Per esperienza so che ai sindaci vengono spesso accollate tante colpe che non hanno. Tutto sommato daldisono”, ha detto Giannia proposito dell’assoluzione di Virginia. “Superò – ha ...

