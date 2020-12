Per colpa di qualcuno (il rating), non facciamo credito a nessuno (Di sabato 19 dicembre 2020) Crollo del pil (cioè della ricchezza prodotta ogni anno dall’economia), disoccupazione in aumento, salari fermi e costo della vita in crescita portano sempre più famiglie e imprese in tutta Italia nella condizione di non riuscire a far fronte ai debiti contratti con le banche. Si stima che circa il 70% degli italiani che lavorano vivono sul filo di un rasoio economico: riescono a sostenere le spese correnti ma non hanno margini per assorbire i minimi imprevisti. Non solo ma nel nostro paese esiste un problema di inclusione finanziaria: molti non possiedono i requisiti per accedere ai prestiti concessi da istituzioni legali e a tassi di mercato. Si tratta di un problema che non è solo dei debitori (famiglie e imprese). Sappiamo benissimo che in questi ultimi 10 anni si è trasformato anche in un problema dei creditori (cioè le banche) man mano che i prestiti non onorati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Crollo del pil (cioè della ricchezza prodotta ogni anno dall’economia), disoccupazione in aumento, salari fermi e costo della vita in crescita portano sempre più famiglie e imprese in tutta Italia nella condizione di non riuscire a far fronte ai debiti contratti con le banche. Si stima che circa il 70% degli italiani che lavorano vivono sul filo di un rasoio economico: riescono a sostenere le spese correnti ma non hanno margini per assorbire i minimi imprevisti. Non solo ma nel nostro paese esiste un problema di inclusione finanziaria: molti non possiedono i requisiti per accedere ai prestiti concessi da istituzioni legali e a tassi di mercato. Si tratta di un problema che non è solo dei debitori (famiglie e imprese). Sappiamo benissimo che in questi ultimi 10 anni si è trasformato anche in un problema deiri (cioè le banche) man mano che i prestiti non onorati ...

