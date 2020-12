"Non ho capito nulla". Vincenzo De Luca brutale: il decreto di Conte? La Campania fa da sola (Di sabato 19 dicembre 2020) Vincenzo De Luca cambia di nuovo le carte in tavola e non permette alla sua Regione di diventare gialla. La Campania, infatti, sarebbe dovuta passare alla fascia con meno restrizioni già domani, domenica 20 dicembre. Ma per il governatore non è ancora il momento: la Regione resterà in zona arancione fino al 24 dicembre, quando entrerà in vigore la zona rossa prevista dal decreto Natale. "Immagino sarete tutti entusiasti dopo le decisioni del governo nazionale. Io non ho capito niente, voi avrete capito più di me... giallo, rosso, arancione, non si è capito niente - ha detto De Luca ad un evento a Pompei -. La Campania rimane come è adesso. La Regione prende qualche misura di Contenimento per questo fine settimana. Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020)Decambia di nuovo le carte in tavola e non permette alla sua Regione di diventare gialla. La, infatti, sarebbe dovuta passare alla fascia con meno restrizioni già domani, domenica 20 dicembre. Ma per il governatore non è ancora il momento: la Regione resterà in zona arancione fino al 24 dicembre, quando entrerà in vigore la zona rossa prevista dalNatale. "Immagino sarete tutti entusiasti dopo le decisioni del governo nazionale. Io non honiente, voi avretepiù di me... giallo, rosso, arancione, non si èniente - ha detto Dead un evento a Pompei -. Larimane come è adesso. La Regione prende qualche misura dinimento per questo fine settimana. Noi ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ad oggi, 18 dicembre, 60 milioni di italiani non hanno ancora capito cosa potranno fare dalla vigilia di… - marattin : In caso non si sia ancora capito. - giovannivernia : Sono un ingegnere, bene o male si sa in giro, non lo dico per tirarmela è solo per dire che nella mia vita ho capit… - albeggiava52 : RT @GioGeneSharp: Salv1n1 incarna l'italiano medio. Che i clochard li potrebbe aiutare tutti i giorni, ma la voglia gli viene solo quando p… - nensinotnanci : paziente 0, è solo un’influenza, contagi, non ho capito di che virus stia parlando, raga mi sto sentendo male -

Ultime Notizie dalla rete : Non capito Decreto Natale, De Luca: "Non ho capito nulla, Campania resta arancione" Adnkronos Tiziano Ferro a Verissimo parla dell'omosessualità nascosta: «Mi chiedevano di farmi fotografare con ragazze»

Tiziano Ferro racconta a Verissimo nella nuova puntata di oggi 19 dicembre delle difficoltà legate alla sua omosessualità: «Mi chiedevano di farmi fotografare ...

Atalanta, Gasperini e il caso Papu: «Non esiste solo quello che porta la fascia, io sono per più capitani»

Il tecnico alla vigila della partita con la Roma: «Quando siamo in campo le regole sono quelle della società applicate dall’allenatore». Senza nominarlo, il riferimento va all’argentino Gomez con cui ...

Tiziano Ferro racconta a Verissimo nella nuova puntata di oggi 19 dicembre delle difficoltà legate alla sua omosessualità: «Mi chiedevano di farmi fotografare ...Il tecnico alla vigila della partita con la Roma: «Quando siamo in campo le regole sono quelle della società applicate dall’allenatore». Senza nominarlo, il riferimento va all’argentino Gomez con cui ...