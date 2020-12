Nicola Zingaretti ultimo a rallegrarsi per l'assoluzione di Virginia Raggi (Di sabato 19 dicembre 2020) Alle cinque della sera Nicola Zingaretti non ha ancora trovato le parole per rallegrarsi dell’assoluzione di Virginia Raggi. Riuscirà a farlo un’ora dopo. “Sono contento che Virginia Raggi sia riuscita a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Dalla sindaca mi dividono molte cose: visioni politiche e temi amministrativi. Ma è addirittura ovvio dire che il confronto o la battaglia politica nulla deve avere a che fare con le vicende giudiziarie”. Molte ore dopo Calenda e Renzi, e dopo aver fatto parlare solo il segretario dem romano. La fine dei guai giudiziari della sindaca di Roma la rafforza come candidata a succedere a se stessa. Con il coRaggio di essersi rimessa in campo per un secondo mandato ben prima della ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Alle cinque della seranon ha ancora trovato le parole perdell’di. Riuscirà a farlo un’ora dopo. “Sono contento chesia riuscita a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Dalla sindaca mi dividono molte cose: visioni politiche e temi amministrativi. Ma è addirittura ovvio dire che il confronto o la battaglia politica nulla deve avere a che fare con le vicende giudiziarie”. Molte ore dopo Calenda e Renzi, e dopo aver fatto parlare solo il segretario dem romano. La fine dei guai giudiziari della sindaca di Roma la rafforza come candidata a succedere a se stessa. Con il coo di essersi rimessa in campo per un secondo mandato ben prima della ...

fabiospes1 : Giorgia Meloni umilia Conte, Di Maio e Zingaretti: 'Sul Natale bugiardi o incompetenti' - HuffPostItalia : Nicola Zingaretti ultimo a rallegrarsi per l'assoluzione di Virginia Raggi - Nicola_Bressi : @elisaperego78 @AndreaStair @gianlucac1 @MauroV1968 @AurelianoStingi @stefaniaconti @StefanoSamma7 @Antonio_Caramia… - gi_welcome : @nzingaretti, do you remenber? Dobbiamo stare tranquilli. 85000 persone interessate dall'influenza stagionale e 2 c… - tempoweb : 'Bugiardi o incompetenti?' Sul #Natale2020 @GiorgiaMeloni sbugiarda #Conte #DiMaio e #Zingaretti… -