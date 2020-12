NATALE, CHI SI PUÒ INVITARE A CASA?/ Spostamenti e amici, le deroghe al DPCM (Di sabato 19 dicembre 2020) NATALE, ecco chi si potrà INVITARE. La deroga del DPCM nel dettaglio, due persone extra-nucleo familiare ammesse, no restrizioni per gli Under 14. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020), ecco chi si potrà. La deroga delnel dettaglio, due persone extra-nucleo familiare ammesse, no restrizioni per gli Under 14.

LegaSalvini : ++ #CASELLATI ATTACCA IL GOVERNO: 'INCOMPRENSIBILE CHE GLI ITALIANI NON SAPPIANO ANCORA CON CHI POSSONO TRASCORRERE… - NicolaPorro : Mentre il governo sta per richiudere tutto c'è chi aspetta invano un segnale dal #Quirinale che non arriverà mai. A… - juventusfc : Everyone Can Live Juventus ?? Anche a Natale ?? L’esperienza più grande, per te e per chi ami Ora con il 20% di sco… - salvelox681 : RT @luigivanti: 70.000 agenti schierati. Posti di blocco ovunque. Droni. Forse anche l’esercito e sento parlare a Dritto e Rovescio pure di… - LucianoRomeo9 : RT @giuliaselvaggi2: Ricapitolando:chi dichiara di essere sano può trascorrere il Natale coi parenti, ma chi vuole trascorrere il Natale co… -