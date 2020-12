Monza: la corsa si ferma ancora, il Pescara vince al 90' (Di sabato 19 dicembre 2020) Monza, 19 dicembre 2020 - A Pescara arriva la terza sconfitta in campionato per il Monza, che cade sotto il colpi dei padroni di casa in un match giocato sotto tono dai ragazzi di Brocchi. Quello che ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 dicembre 2020 - Aarriva la terza sconfitta in campionato per il, che cade sotto il colpi dei padroni di casa in un match giocato sotto tono dai ragazzi di Brocchi. Quello che ...

qn_giorno : #PescaraMonza, #Monza: la corsa si ferma ancora, il #Pescara vince al 90’ - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Monza, squadra al lavoro verso il Pescara. Solo corsa per Paletta - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Monza, squadra al lavoro verso il Pescara. Solo corsa per Paletta - tuttopescara1 : Monza, squadra al lavoro verso il Pescara. Solo corsa per Paletta - tuttopescara1 : Monza, squadra al lavoro verso il Pescara. Solo corsa per Paletta -