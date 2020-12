Milan, i convocati di Pioli per il Sassuolo: out Rebic (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan per la gara con il Sassuolo a Reggio Emilia di domani alle 15 al Mapei Stadium. Ante Rebic (problema al piede) si aggiunge alla lista degli indisponibili che comprende Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Gabbia. A seguire l’elenco completo dei convocati. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.Centrocampisti: Çalhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Colombo, Leao, Maldini, Roback. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefanoha diramato la lista deidelper la gara con ila Reggio Emilia di domani alle 15 al Mapei Stadium. Ante(problema al piede) si aggiunge alla lista degli indisponibili che comprende Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Gabbia. A seguire l’elenco completo dei. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.Centrocampisti: Çalhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Colombo, Leao, Maldini, Roback. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

