LIVE – Discesa maschile Val Gardena 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 19 dicembre 2020) La DIRETTA scritta della Discesa maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo il supergigante di venerdì, vinto da Aleksander Aamodt Kilde, i velocisti scendono in pista per la seconda gara del weekend sulle nevi altoatesine. La gara è in programma sabato 19 dicembre alle ore 11:45. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE LA GARA AGGIORNA LA DIRETTA 12.42 – Penultimo posto per Marsaglia, che chiude in 2:04.23. 12.38 – Non benissimo gli italiani finora. 12° Dominik Paris, 19° Christof Innerhofer. A breve toccherà a Matteo Marsaglia. 12.34 – Venti atleti hanno messo a referto il tempo. Kilde, Cocharn-Siegle e Feuz al momento ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Lascritta delladi Val, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Dopo il supergigante di venerdì, vinto da Aleksander Aamodt Kilde, i velocisti scendono in pista per la seconda gara del weekend sulle nevi altoatesine. La gara è in programma sabato 19 dicembre alle ore 11:45. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE LA GARA AGGIORNA LA12.42 – Penultimo posto per Marsaglia, che chiude in 2:04.23. 12.38 – Non benissimo gli italiani finora. 12° Dominik Paris, 19° Christof Innerhofer. A breve toccherà a Matteo Marsaglia. 12.34 – Venti atleti hanno messo a referto il tempo. Kilde, Cocharn-Siegle e Feuz al momento ...

