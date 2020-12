Jannik Sinner | “Sogno di diventare il numero 1”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 dicembre 2020): sogna l’Olimpo. “Questo è il periodo più duro, dobbiamo prepararci per la prossima stagione“. Sarà una stagione di conferma per il tennis italiano, che negli ultimi tempi ha conosciuto una impennata importante.: una conferma? Dopo il primo quarto di finale della sua carriera in un torneo del Grande Slam, e dal suo primo titolo nell’ATP Tour,ottiene il riconoscimento..come exploit dell’anno. Un premio assegnato dal quotidiano italiano Gazzetta dello Sport.: “È vero, voglioil1 del mondo. Questo è il periodo più difficile per noi tennisti. L’obiettivo è di iniziare subito bene in Australia, ma la stagione è molto lunga e ci saranno molti ...