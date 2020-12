Glee, Heather Morris e il tweet "offensivo" su Mark Salling: "Hai figli piccoli e lo difendi?" (Di sabato 19 dicembre 2020) Heather Morris di Glee è intervenuta in una conversazione su Twitter definendo offensivo un post rivolto contro Mark Salling, attore suicidatosi due anni fa C'è qualche problema nell'universo di Glee. Heather Morris (che nella serie ha interpretato Brittany), infatti, ha definito offensivo un tweet contro Mark Salling, ex collega di set arrestato a dicembre 2015 per possesso di materiale pedopornografico. Come riporta Independent, attraverso il suo profilo Twitter, Kevin McHale (Artie in Glee), ha ritwittato il post pubblicato da un fan il 17 dicembre che include una serie di frame dall'episodio A Very Glee Christmas. In una di queste ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 dicembre 2020)diè intervenuta in una conversazione su Twitter definendoun post rivolto contro, attore suicidatosi due anni fa C'è qualche problema nell'universo di(che nella serie ha interpretato Brittany), infatti, ha definitouncontro, ex collega di set arrestato a dicembre 2015 per possesso di materiale pedopornografico. Come riporta Independent, attraverso il suo profilo Twitter, Kevin McHale (Artie in), ha ritwittato il post pubblicato da un fan il 17 dicembre che include una serie di frame dall'episodio A VeryChristmas. In una di queste ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Glee, Heather Morris e il tweet 'offensivo' su Mark Salling: 'Hai figli piccoli e lo difendi?'… - agronsevermore : @snixlou andrea lo sai che ti voglio bene e che sono attaccatissima al glee ma heather ha sbagliato. è vero, è mort… - gaiaismoody : Non so cosa pensare di tutta questa vicenda (di nuovo) del cast di Glee, mi dispiace solo per Heather Morris ?? - agntfisher : è più offensivo essere ped0filo e possedere materiale ped0porn0grafico che una emoji. Dai heather, capisco che fos… -

