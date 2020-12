GF Vip | Sonia Lorenzini e Marco Ermito hanno mentito? Svelate le chat segrete

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 18 dicembre,fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia altri quattro ‘vipponi’. Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Andrea Zenga esono, infatti, ufficialmente concorrenti del Grande Fratello Vip. Tutta la casa ha accolto con grande gioia i nuovi coinquilini e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

zazoomblog : Al Grande Fratello Vip 5 Sonia e Samantha contro Maria Teresa - #Grande #Fratello #Sonia #Samantha - blogtivvu : Spuntano le chat tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini prima del #GFVip: inviti e due di picche - gossipblogit : Mario Ermito e Sonia Lorenzini: le chat segrete prima del Grande Fratello Vip 5 - infoitcultura : Grande Fratello Vip: “Ermito è pazzo di Sonia”, svelate le chat private - infoitcultura : Mario Ermito e Sonia Lorenzini, chat prima del GF Vip/ Lui ci prova, lei non ci sta.. -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

Alfonso Signorini ha rivelato che Marco Ermito e Sonia Lorenzini si conoscevano già prima di ritrovarsi insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Ma i due hanno detto che in realtà non si ...L’uscita di Filippo Nardi dalla casa del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. In particolare Samantha De Gernet ha criticato il ...