Filippo Nardi, la ex Veronica Graf sgancia una bomba: “Mi ha costretta ad abortire, mi ha rovinato la vita” (Di sabato 19 dicembre 2020) L’ex fidanzata di Filippo Nardi, Veronica Graf, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha sganciato una bomba molto interessante sul suo ex. La donna ha dichiarato di avere avuto un rapporto con lui nel 2019 e di essere rimasta incinta. Essendosi trattato di un “errore”, però, il conte l’avrebbe costretta ad abortire. A distanza di qualche anno, l’astio della donna nei confronti del gieffino è sempre più forte. Per tale ragione ha deciso di raccontare tutta la verità. Il racconto inaspettato di Veronica Graf contro Filippo Veronica Graf ha parlato davvero molto male di Filippo Nardi. La donna ha ammesso di aver ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 dicembre 2020) L’ex fidanzata di, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui hato unamolto interessante sul suo ex. La donna ha dichiarato di avere avuto un rapporto con lui nel 2019 e di essere rimasta incinta. Essendosi trattato di un “errore”, però, il conte l’avrebbead. A distanza di qualche anno, l’astio della donna nei confronti del gieffino è sempre più forte. Per tale ragione ha deciso di raccontare tutta la verità. Il racconto inaspettato dicontroha parlato davvero molto male di. La donna ha ammesso di aver ...

trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - federica1119 : #GFVIP vi giuro ho mal di fegato, adesso Zelletta che dice a Mariateresa di nn parlare più dell'argomento Nardi...l… - candy_vomiting : RT @monachindavide: 'Adesso facciamo un giochino, golosa vieni con me. Ti sculaccio con un wurstel e l'ascolto va su' Non si può continuar… - marina_pugliese : @mattino5 parlerete della squalifica di Filippo Nardi, parlate almeno voi di quello che ha detto anche Giulia Salem… -