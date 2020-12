Ecco il testo del decreto di Natale in Gazzetta Ufficiale: nero su bianco, le deroghe sugli spostamenti in zona rossa e arancione (Di sabato 19 dicembre 2020) In allegato all'articolo vi proponiamo il testo del decreto di Natale con le misure anti-contagio pubblicato in Gazzetta Ufficiale . Oltre a confermare la zona rossa per tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio (cioè 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021)... Leggi su savonanews (Di sabato 19 dicembre 2020) In allegato all'articolo vi proponiamo ildeldicon le misure anti-contagio pubblicato in. Oltre a confermare laper tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio (cioè 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021)...

lavocedigenova : Ecco il testo del decreto di Natale in Gazzetta Ufficiale: nero su bianco, le deroghe sugli spostamenti in zona ros… - porro_riccardo : RT @CariploFactory: ??Al via la collaborazione tra Cariplo Factory e @BacktoWork24 per supportare le startup durante il processo di raccolt… - valentina_mulas : @WandaDarth Ecco, è quel FORSE che mi tormenta ?? ma da una parte mi consola anche, perché le mie capacità di compre… - 48clelia48 : RT @ilmessaggeroit: Dpcm di Natale, ecco il testo completo del decreto: tutto quello che si può fare (e no) durante le feste - FirenzePost : Ecco testo del DL Natale illustrato da Conte, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -