Due gravi incidenti stradali in Veneto, diversi i feriti. Morta anche una ragazza di 27 anni (Di sabato 19 dicembre 2020) Nelle ultime ore in Veneto sono avvenuti due gravi incidenti d’auto, il primo a Concordia Sagittaria ed il secondo a Padova, Morta un 27enne Bilancio tragico oggi sulle strade del Veneto, la stampa locale parla di due gravi incidenti automobilistici a Concordia Sagittaria e nel Padovano. diversi i feriti coinvolti mentre il bilancio indica, per L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 dicembre 2020) Nelle ultime ore insono avvenuti dued’auto, il primo a Concordia Sagittaria ed il secondo a Padova,un 27enne Bilancio tragico oggi sulle strade del, la stampa locale parla di dueautomobilistici a Concordia Sagittaria e nel Padovano.coinvolti mentre il bilancio indica, per L'articolo proviene da YesLife.it.

MeleoFernando : RT @Letargo6: Caos di Natale nuovo contrordine: in 4 in auto, ma con due minori. Dai nonni solo gli “under 14”! PUNTATE SIGNORI PUNTATE, CA… - lorenteggio : #Incidente a #Concorezzo (MB), auto esce di strada in via per #Oreno: due feriti gravi - _xpandicorn_ : @VendraLuca Io non faccio aperitivo nei bar e ho due patologie autoimmuni per cui sono senza ulteriori accertamenti… - aribaus : RT @Alemilanista86: E comunque se non capite che sono più gravi le assenze di Kjaer e Bennacer a quella di Ibra ci sono solo due possibilit… - Esterin62237737 : RT @_DAGOSPIA_: SI COMINCIA MALE – DUE OPERATORI SANITARI DELL’ALASKA HANNO SVILUPPATO GRAVI REAZIONI ALLERGICHE DOP -

Ultime Notizie dalla rete : Due gravi Roma, incidente tra pulman e auto a Torrenova: venti feriti, due sono gravi Il Messaggero Tragedia a Vernasca, investite due sorelle: muore una 55enne. Fermato il pirata della strada

E' stato fermato dopo pochi minuti l'uomo accusato di aver travolto due donne che passeggiavano, intorno alle 18, lungo la strada in località Ferrai, nel comune di Vernasca, provocando la morte di una ...

Cremona, terribile incidente stradale: morti due ventenni

Un drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Soncino, nel Cremonese, è costato la vita a due ragazzi ventenni ...

E' stato fermato dopo pochi minuti l'uomo accusato di aver travolto due donne che passeggiavano, intorno alle 18, lungo la strada in località Ferrai, nel comune di Vernasca, provocando la morte di una ...Un drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Soncino, nel Cremonese, è costato la vita a due ragazzi ventenni ...