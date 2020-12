Dpcm Natale, è consentito andare a Messa nei giorni ‘rossi’? (Di domenica 20 dicembre 2020) La CEI fa chiarezza, ecco quali sono le condizioni da rispettare. Il nuovo Dpcm emanato qualche ora fa dal Governo ha regolamentato le festività natalizie, scegliendo una linea piuttosto dura per evitare che tra qualche settimana la curva dei contagi di Covid in Italia possa risalire vertiginosamente. Dpcm Natale, sarà consentito andare a Messa nei giorni festivi? La risposta della CEI, ecco le condizioni da rispettareDal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato ogni spostamento tra le Regioni, mentre nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre tutta l’Italia sarà zona rossa, e sarà dunque vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio comune, se non per motivi di necessità. Stesso discorso per i giorni 1, 2, 3, 5 ... Leggi su altranotizia (Di domenica 20 dicembre 2020) La CEI fa chiarezza, ecco quali sono le condizioni da rispettare. Il nuovoemanato qualche ora fa dal Governo ha regolamentato le festività natalizie, scegliendo una linea piuttosto dura per evitare che tra qualche settimana la curva dei contagi di Covid in Italia possa risalire vertiginosamente., saràneifestivi? La risposta della CEI, ecco le condizioni da rispettareDal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato ogni spostamento tra le Regioni, mentre nei24, 25, 26, 27 e 31 dicembre tutta l’Italia sarà zona rossa, e sarà dunque vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio comune, se non per motivi di necessità. Stesso discorso per i1, 2, 3, 5 ...

(askanews) - Mentre ritardano le nuove misure anti-Covid per le Feste di Natale, con le quali il governo dovrebbe inasprire l'ultimo Dpcm di dicembre, i governatori regionali sembrano a favore di una ...

