Cremonese-Cosenza 1-0 | La cronaca minuto per minuto | Inizia il secondo tempo

(Di sabato 19 dicembre 2020) La gara traè un match delicato per evitare di sfasare gli equilibri interni delle due formazioni. Da un lato la voglia di tornare a vincere, dall’altro la ricerca di conferme. Match live diSegui in diretta tutte le fasi di gioco del match. LEGGI ANCHE: la conferenza di Bisoli LEGGI L'articolo1-0 Laperilproviene da www.meteoweek.com.

CosenzaChannel : ?? Si riparte allo #Zini con la sfida tra #CREMONESE e #COSENZA #CRECOS 1-0 ????? - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Cremonese-Cosenza 1-0 - zazoomblog : Cremonese-Cosenza 1-0 La cronaca minuto per minuto Fine primo tempo - #Cremonese-Cosenza #cronaca #minuto - PEFIORENTINA : Serie B Half Times Brescia 2 Reggiana 1 Chievo 1 Empoli 0 Cremonese 1 Cosenza 0 Lecce 0 Pisa 2 Vicenza 1 Ascoli 0 - CosenzaChannel : ?? Finisce con il vantaggio della #Cremonese il primo tempo allo #Zini grazie al gol di #Pinato al 14' #CRECOS 1-0… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Cosenza

Tutto pronto allo “Zini” per l’inizio del match della 13^ giornata del campionato di B tra Cremonese e Cosenza. Nessuna particolare novità sul fronte ospite, con mister Occhiuzzi che in avanti non ha ...I Lupi giocano bene ma si fanno sorprendere dall’azione veloce della Cremonese, chiusa da Pinato in gol. Il Cosenza non si ferma, Baez calcia dalla stessa posizione di Gliozzi, centrando in pieno il ...