Covid, decreto Natale pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ma c’è un clamoroso errore (Di sabato 19 dicembre 2020) Il decreto legge contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19, varato ieri dal Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma c’è un clamoroso errore. LEGGI ANCHE –> Ma la zona rossa in Italia è dal 21 o dal 24 dicembre? Come si legge infatti dal testo, la data di entrata in vigore del provvedimento risulta essere il 19/12/2021, un anno dopo. Sui social network in molti hanno notato la svista, o il refuso che dir si voglia, e non sono ovviamente mancati i commenti, tra l’ironico e il polemico. #BreakingNews: a #Natale liberi tutti #DPCMNatale in Gazzetta UfficialeEntrata in vigore del provvedimento: ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 dicembre 2020) Illegge contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus-19, varato ieri dal Consiglio dei Ministri, è statoin. Ma c’è un. LEGGI ANCHE –> Ma la zona rossa in Italia è dal 21 o dal 24 dicembre? Come si legge infatti dal testo, la data di entrata in vigore del provvedimento risulta essere il 19/12/2021, un anno dopo. Sui social network in molti hanno notato la svista, o il refuso che dir si voglia, e non sono ovviamente mancati i commenti, tra l’ironico e il polemico. #BreakingNews: a #liberi tutti #DPCMinEntrata in vigore del provvedimento: ...

Lo precisano fonti di Palazzo Chigi in merito al nuovo Decreto Natale che impone regole più restrittive per frenare il coronavirus durante le feste. E sarà possibile farlo sempre, durante l’intero ...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Il Decreto natalizio del governo, appena sfornato, è l'ennesimo pacco-bomba. Finte aperture e vere prigioni: nei giorni di festa si potranno effettuare spostamenti, ma a ...

