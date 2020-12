Controlli Covid, più di 7mila multe in un mese in Lombardia (Di sabato 19 dicembre 2020) È di 3.340 persone identificate e 7.640 multe effettuate, tra cui 615 per la violazione delle norme di contenimento del Covid, il bilancio dell’operazione “Smart/Covid19” gestita dall’Assessorato alla Sicurezza della Lombardia e che si è appena conclusa. Avviata il 13 novembre, l’operazione aveva come obbiettivo il controllo del territorio da parte della Polizia Locale nelle td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 19 dicembre 2020) È di 3.340 persone identificate e 7.640effettuate, tra cui 615 per la violazione delle norme di contenimento del, il bilancio dell’operazione “Smart/19” gestita dall’Assessorato alla Sicurezza dellae che si è appena conclusa. Avviata il 13 novembre, l’operazione aveva come obbiettivo il controllo del territorio da parte della Polizia Locale nelle td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

TizianaFerrario : Un mio congiunto in arrivo da un lungo viaggio intercontinentale non ha avuto controlli a Fiumicino,nessuna pretesa… - Agenzia_Ansa : #Covid, il Comitato tecnico scientifico (Cts) chiede al #governo di 'inasprire le misure e aumentare controlli.' - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, Campania "gialla" per 4 giorni Feste, stretta di De Luca su mobilità - cronista73 : Covid, Campania "gialla" per 4 giorni Festività, De Luca: «Vieteremo pure spostamenti tra piccoli comuni»

