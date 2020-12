Calciomercato, Llorente ad un passo dalla Sampdoria: gli aggiornamenti (Di sabato 19 dicembre 2020) Fernando Llorente avrebbe detto “Sì” alla Sampdoria. Dopo i tentativi falliti di questa estate, sono ore decisive per il presidente Massimo Ferrero che sarebbe finalmente vicino a portare a Genova l’attaccante. La storia tra i blucerchiati e il calciatore spagnolo, attualmente in forza al Napoli ma escluso da tempo dalle gerarchie di Gattuso, sembrerebbe quindi destinata a nascere. Decisiva, in questo senso, sarà per la Samp la prossima settimana. Accordo raggiunto col Napoli, ma è incognita sull’ingaggio Fernando Llorente potrebbe sbarcare a Genova già nel corso della sessione di mercato di gennaio. Dopo le dichiarazioni di Enrico Nicolini, ex calciatore della Sampdoria e attuale opinionista televisivo, si sono infatti susseguite le voci a conferma dell’interessamento dei blucerchiati nei confronti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Fernandoavrebbe detto “Sì” alla. Dopo i tentativi falliti di questa estate, sono ore decisive per il presidente Massimo Ferrero che sarebbe finalmente vicino a portare a Genova l’attaccante. La storia tra i blucerchiati e il calciatore spagnolo, attualmente in forza al Napoli ma escluso da tempo dalle gerarchie di Gattuso, sembrerebbe quindi destinata a nascere. Decisiva, in questo senso, sarà per la Samp la prossima settimana. Accordo raggiunto col Napoli, ma è incognita sull’ingaggio Fernandopotrebbe sbarcare a Genova già nel corso della sessione di mercato di gennaio. Dopo le dichiarazioni di Enrico Nicolini, ex calciatore dellae attuale opinionista televisivo, si sono infatti susseguite le voci a conferma dell’interessamento dei blucerchiati nei confronti ...

