Andrea Zenga è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip | “Con mio padre…”

Leggi su golssip

(Di sabato 19 dicembre 2020), figlio dell'ex portiere dell'Inter e della nazionale Walter, è undelVIP. È entrato nella casa del programma condotto da Signorini a tarda sera ed ha completato la rosa di nuovi inquilini della casa, in totale quattro, che si sono aggiunti ai vecchi concorrenti nella serata in cui è stato eliminato Margioglio.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CI9V7stsjTI/"Nella presentazione il ragazzo ha spiegato che i suoi punti di riferimento sono la sua mamma e i suoi fratelli: «Sono per me le persone più importanti della mia vita», ha detto. «Con mio padre invece - ha aggiunto - non ho rapporti da circa 14 anni per una serie di motivi. Con questo non voglio fargliene una colpa. Diciamo solo che nel ...