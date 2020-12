50 Suore del Convento di Tuscania positive al coronavirus

79_Alessio : RT @romatoday: Coronavirus, ancora un focolaio in un convento del Lazio: 70 suore trovate positive - romatoday : Coronavirus, ancora un focolaio in un convento del Lazio: 70 suore trovate positive - Linchiesta_news : Covid-19 Lazio, Asl di Viterbo: positive 50 suore del Convento di Tuscania - tusciaweb : 4 morti e 80 nuovi positivi, più della metà sono suore del monastero di Tuscania Viterbo - 80 casi accertati di p… - Miti_Vigliero : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la Asl di Viterbo comunica la positività di 50 Suore del Convento di Tuscania… -

Ultime Notizie dalla rete : Suore del

E’ scoppiato un enorme focolaio all’interno del convento di Tuscania, comune in provincia di Viterbo. Altre 50 suore sono risultate positive al tampone, e si aggiungono alle 20 già infette. L'Unità di ...Quando è fissato l'inizio, chi c'è nel cast, come vedere in streaming e anticipazioni alle puntate di Che Dio Ci Aiuti 6: ecco cosa sappiamo ...