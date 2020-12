Vaccino Covid | l’annuncio in conferenza di Conte | ecco la data X

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra i temi affrontati da Giuseppenell’ultimastampa anche quello relativo all’inizio della vaccinazione. LaX sarà quella del 27 dicembre: quante dosi disaranno disponibili.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

RaiNews : 'Io farò il vaccino convintamente, bisogna ritornare a fidarsi degli scienziati' così Piero Angela intervistato da… - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligator… - Carmen36051956 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligatore è un… - precipitiamo : Ogni volta che trovo un post complottista su Facebook elimino la persona che lo ha scritto dagli amici. Covid com… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

ROMA - Nel 2019, su un totale di oltre 23 milioni di dosi somministrate in Italia per tutte le tipologie di vaccini, sono state riscontrate solo 22 segnalazioni di reazioni avverse ogni 100 mila dosi, ...Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato il contenuto del decreto Natale con ulteriori misure anti Covid in vista del periodo natalizio.