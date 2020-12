UOMINI E DONNE oggi, 18 dicembre: GEMMA e MAURIZIO, incontro d’amore (Di venerdì 18 dicembre 2020) Iniziamo questo post con annunciarvi una piccola novità. Nei giorni scorsi vi avevamo detto che questa sarebbe stata l’ultima settimana in compagnia delle vicende di UOMINI e DONNE, ma in realtà c’è stato un cambiamento per quanto riguarda il palinsesto. Ed è così che avremo modo di vedere over, tronisti e corteggiatori anche lunedì 21 e martedì 22 dicembre, per poi passare ad un periodo di pausa dovuto alle festività natalizie. Ma andiamo a vedere di preciso cosa è successo in questo ultimo appuntamento della settimana, che ha a che fare con la registrazione tenutasi il 12 dicembre. In data odierna (18 dicembre) si comincia dalla dama GEMMA Galgani, facendo vedere prima un riassunto delle scorse puntate e poi un dopo-puntata di quando GEMMA è uscita per cambiarsi ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 18 dicembre 2020) Iniziamo questo post con annunciarvi una piccola novità. Nei giorni scorsi vi avevamo detto che questa sarebbe stata l’ultima settimana in compagnia delle vicende di, ma in realtà c’è stato un cambiamento per quanto riguarda il palinsesto. Ed è così che avremo modo di vedere over, tronisti e corteggiatori anche lunedì 21 e martedì 22, per poi passare ad un periodo di pausa dovuto alle festività natalizie. Ma andiamo a vedere di preciso cosa è successo in questo ultimo appuntamento della settimana, che ha a che fare con la registrazione tenutasi il 12. In data odierna (18) si comincia dalla damaGalgani, facendo vedere prima un riassunto delle scorse puntate e poi un dopo-puntata di quandoè uscita per cambiarsi ...

