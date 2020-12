orizzontescuola : Supplenti scuola, indennità maternità fuori nomina utile per la pensione - LavoroLazio_com : Scuola, caccia ai supplenti. A Roma scoperte 3.000 cattedre L'edizione romana di Leggo stamane titol... - davidedesario : Scuola, caccia ai supplenti: scoperte 3.000 cattedre #solosuLeggo #roma @AzzolinaLucia - leggoit : #18dicembre #rassegnastampa Occhi elettronici anti contagio. Meloni, l'intervento: 'Conte svende. L'Italia si ripre… - SorayaLaCosta1 : RT @antonellatorto9: Un anno critico per la scuola: cattedre vuote, posti scoperti e supplenti da chiamare. Pesano sulla #scuola l'uscita… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenti scuola

Orizzonte Scuola

Mentre il dibattito sulle turnazioni di orario per il ritorno a scuola in quasi presenza alle superiori continua ad infiammare gli animi, si torna a parlare della questione Graduatorie provinciali di ...In provincia di Alessandria sono un’ottantina fra docenti e collaboratori reclutati a settembre per far fronte all’emergenza coronavirus ...