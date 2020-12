Skeleton | Cdm Igls 2020 | vince l’austriaca Flock | Margaglio sfiora il podio

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Continua a dominare la Coppa del Mondo femminile diJanine, che in quel diha centrato la terza vittoria su quattro gare stagionali.è salita sul gradino più alto delprecedendo di 21 centesimi l’olandese Kimberley Bos e di 22 la tedesca Jacqueline Loelling. Tanti rimpianti per l’azzurra Valentina, ad un passo dalla conquista di uno storico. Nonostante occupasse il secondo posto a circa metà gara, l’atleta italiana non è riuscita a confermarsi ed ha pagato a caro prezzo un paio di errori. 13° posto per Alessia Crippa. In ambito maschile, il lettone Martins Dukurs non ha lasciato scampo agli avversari ed ha ottenuto il quarto successo stagionale. Mattia Gaspari il migliore italiano con il 13° posto. SportFace.