Scontro tra De Grenet e Ruta su Nardi: "Potevi affrontarlo, magari frenava..." Francesca Galici La squalifica di Filippo Nardi ha scosso la Casa e pochi minuti dopo l'uscita è stato Scontro tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet L'uscita di Filippo Nardi ha scosso i concorrenti della casa del Grande Fratello. È arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno si aspettava il provvedimento per quanto detto dal conte, per le sue battute. La percezione che fosse in arrivo la squalifica c'è stata solo quando Alfonso Signorini si è scagliato contro Nardi, facendogli rivedere una parte delle sue frasi, considerate da molti offensive, ma soprattutto la battuta a Maria Teresa Ruta mentre lei dormiva. È stato questo l'ago della bilancia per la decisione della produzione. Tutti i concorrenti erano presenti nella stanza in quel momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra un’auto e una Apecar, un deceduto La Stampa Spirano venti di schiarita sul confine Himalayano

Oggi i diplomatici indiani e cinesi hanno concordato di lavorare intensamente per alleviare la forte tensione tra i due paesi e porre fine al più grande scontro armato, da decenni, sul confine ...

Frosinone, fallito il sorpasso alla Salernitana: è 0-0

FROSINONE - Allo "Stirpe" lo scontro al vertice tra Frosinone e Salernitana termina 0-0. Meglio la squadra di Nesta a livello di occasioni, soprattutto per la traversa colpita da Rohden nella ripresa.

