Sci Alpino, Brignone: “Peccato per la caduta, ma sto bene” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la caduta che ha rovinato una buona discesa in Val d’Isere, Federica Brignone ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche: “Sto abbastanza bene, c’è qualche botta qua e là ma andiamo avanti, oggi passerò molto tempo dal fisioterapista. Peccato perché stavo facendo una discreta gara, finalmente stavo sciando decentemente in questa specialità, succede quando fai discesa libera.” La caduta è avvenuta alla velocità di circa 100 Km/h, ma per fortuna è stata senza conseguenze. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo lache ha rovinato una buona discesa in Val d’Isere, Federicaha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche: “Sto abbastanza, c’è qualche botta qua e là ma andiamo avanti, oggi passerò molto tempo dal fisioterapista.perché stavo facendo una discreta gara, finalmente stavo sciando decentemente in questa specialità, succede quando fai discesa libera.” Laè avvenuta alla velocità di circa 100 Km/h, ma per fortuna è stata senza conseguenze. SportFace.

