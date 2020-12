Sanità integrativa | per raddoppiare il diritto alle terapie

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L'emergenza Covid ha messo a nudo il fatto che gli italiani dipendono troppo dal sistema pubblico per l'assistenza. E che le polizze sono ancora poco diffuse. La pandemia di Covid-19, con gli ospedali sotto pressione, la mancanza di personale, le carenze nell'assistenza territoriale e le difficoltà dei medici di base a seguire i pazienti, ha messo a nudo uno dei limiti degli italiani: non sono abbastanza assicurati per la tutela della salute e quindi dipendono troppo dal sistema pubblico. Un problema che si trascina da anni e pesa maggiormente sulle tasche dei cittadini più fragili: in media un italiano sborsa 691 euro l'anno in spese mediche effettuate al di fuori dal Servizio sanitario nazionale (visite specialistiche, diagnostiche, dentistiche, interventi chirurgici programmati). E, mentre un lavoratore dipendente su due copre quasi il 40 per cento di questa spesa grazie a polizze ...