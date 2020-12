Salvini: “A Natale violerò il Dpcm e pranzerò coi clochard” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Matteo Salvini a Natale non starà a casa. Di fronte alle misure che il governo sta per varare per la zona rossa per limitare al diffusione del Coronavirus durante le festività, il leader della Lega annuncia in diretta Facebook che lui invece uscirà perché non gli si può impedire, dice, di portare avanti quella che definisce “operazione sorriso”. “Mi autodenuncio. Se la scelta del governo sarà che il 25 non si può uscire di casa neanche portare coperta o un piatto caldo a chi dorme in strada e ha freddo – spiega in una diretta social – io lo farò lo stesso, come da anni sono abituato a fare, a portare dei doni ai bambini, pranzare insieme ai clochard, il giorno di Natale. Non potete chiudere in casa il cuore e la voglia di aiutare degli italiani”. Salvini promette disobbedienza, ma “in maniera ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Matteonon starà a casa. Di fronte alle misure che il governo sta per varare per la zona rossa per limitare al diffusione del Coronavirus durante le festività, il leader della Lega annuncia in diretta Facebook che lui invece uscirà perché non gli si può impedire, dice, di portare avanti quella che definisce “operazione sorriso”. “Mi autodenuncio. Se la scelta del governo sarà che il 25 non si può uscire di casa neanche portare coperta o un piatto caldo a chi dorme in strada e ha freddo – spiega in una diretta social – io lo farò lo stesso, come da anni sono abituato a fare, a portare dei doni ai bambini, pranzare insieme ai, il giorno di. Non potete chiudere in casa il cuore e la voglia di aiutare degli italiani”.promette disobbedienza, ma “in maniera ...

LegaSalvini : COVID, #SALVINI: 'VI IMPLORIAMO, NON RUBATE #NATALE A BIMBI' - HuffPostItalia : Salvini: 'A Natale pranzerò coi clochard anche se sarà vietato: il 25 tutti fuori per volontariato' - SimonaMalpezzi : Da una parte la Lega di #Salvini che chiede di aprire tutto e “di non rubare il Natale ai bimbi”. Dall’altra #Zaia… - sedazzari : Salvini: 'Se il decreto di Natale ci impedirà di uscire io il 25 e 26 dicembre uscirò lo stesso per portare una cop… - Livia_DiGioia : RT @MarcoNoel19: Salvini a Natale pranzerà coi clochard. Aggiungi un porco a tavola. -