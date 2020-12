Pescara-Monza | Breda: “Non accetto atteggiamento errato, puntiamo alla vittoria” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pescara e Monza si sfideranno all’Adriatico in occasione della 13a giornata di Serie B. I padroni di casa non vincono da due giornate e sono alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il tecnico Roberto Breda, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida. La stagione del Pescara non è iniziata in modo ottimale. L'articolo Pescara-Monza Breda: “Non accetto atteggiamento errato, puntiamo alla vittoria” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020)si sfideranno all’Adriatico in occasione della 13a giornata di Serie B. I padroni di casa non vincono da due giornate e sonodisperata ricerca di punti per allontanarsi dzona retrocessione. Il tecnico Roberto, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida. La stagione delnon è iniziata in modo ottimale. L'articolo: “Non” proviene da www.meteoweek.com.

psb_original : Monza, Antonelli: 'Dispiace vedere il Pescara in fondo, ma andremo lì per vincere. Machin in biancazzurro a Gennaio… - tuttopescara1 : Pescara-Monza, la probabile formazione del Delfino - pescarasport24 : Pescara-Monza, precedenti e statistiche in stagione - aia_rimini : Designazione nel Campionato Lega B per il nostro Marco Della Croce, questo sabato ore 16:00 sarà impegnato come sec… - pescarasport24 : VIDEO - Quel Pescara-Monza che valse la Serie A biancazzurra.. -