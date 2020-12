Per 'Artigiano in Fiera Live' 4 mln visualizzazioni, sarà online tutto l'anno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos/Labitalia) - 'Artigiano in Fiera Live', la nuova piattaforma online che consente agli utenti di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti, vivrà tutto l'anno. Lo strumento, online dal 28 novembre su Per la prima volta, oltre 500 imprese hanno aderito a un portale dedicato esclusivamente al racconto delle loro arti e dei loro mestieri. La piattaforma consentirà sempre a tutti, a partire dai visitatori dell'evento fisico 'Artigiano in Fiera', quest'anno annullato a causa dell'emergenza sanitaria, di rimanere sempre in contatto con una selezione di artigiani che continueranno a incrementare con nuovi innesti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dic. (Adnkronos/Labitalia) - 'in', la nuova piattaformache consente agli utenti di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti, vivràl'. Lo strumento,dal 28 novembre su Per la prima volta, oltre 500 imprese haderito a un portale dedicato esclusivamente al racconto delle loro arti e dei loro mestieri. La piattaforma consentirà sempre a tutti, a partire dai visitatori dell'evento fisico 'in', quest'annullato a causa dell'emergenza sanitaria, di rimanere sempre in contatto con una selezione di artigiani che continuera incrementare con nuovi innesti di ...

Firenze, con la pandemia il 70% degli artigiani ha ridotto il fatturato del 60%

Il 90,2% delle aziende dell’artigianato artistico toscano ha registrato durante il lockdown una riduzione del fatturato. Questo emerge da un’indagine, presentata oggi, giovedì 17 dicembre, realizzata ...

Il 90,2% delle aziende dell'artigianato artistico toscano ha registrato durante il lockdown una riduzione del fatturato. Questo emerge da un'indagine, presentata oggi, giovedì 17 dicembre, realizzata ...