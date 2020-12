“Non parlino più con gli italiani”, furia Del Debbio: “E’una vergogna” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Paolo Del Debbio si è reso protagonista di un un forte attacco ieri nel corso della sua trasmissione “Dritto e rovescio”. Paolo Del Debbio (Facebook)Il ruolo del Comitato Tecnico Scientifico, al centro della nota trasmissione tv “Dritto e rovescio, con il conduttore Paolo Del Debbio che si esibisce in uno show nello show tutto suo, monologo deciso e chissà quanto efficace o meno sul ruolo del comitato che a suo parere servirebbe praticamente a nulla ed invece di parlare agli italiani dovrebbe parlare esclusivamente al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Del Debbio ce l’ha con i medici, con gli scienziati che in tv fanno a gara a chi la sa più lunga, e con le dichiarazioni che membri del comitato rilasciano singolarmente, spaventando e comunque agitando gli ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Paolo Delsi è reso protagonista di un un forte attacco ieri nel corso della sua trasmissione “Dritto e rovescio”. Paolo Del(Facebook)Il ruolo del Comitato Tecnico Scientifico, al centro della nota trasmissione tv “Dritto e rovescio, con il conduttore Paolo Delche si esibisce in uno show nello show tutto suo, monologo deciso e chissà quanto efficace o meno sul ruolo del comitato che a suo parere servirebbe praticamente a nulla ed invece di parlare aglidovrebbe parlare esclusivamente al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Delce l’ha con i medici, con gli scienziati che in tv fanno a gara a chi la sa più lunga, e con le dichiarazioni che membri del comitato rilasciano singolarmente, spaventando e comunque agitando gli ...

MinutemanItaly : RT @LucianoBarraCar: Curiosamente stanno arrivando alla soluzione più giusta e democratica (tuttavia non possiamo dire se parlino in modo s… - MockDe : RT @LucianoBarraCar: Curiosamente stanno arrivando alla soluzione più giusta e democratica (tuttavia non possiamo dire se parlino in modo s… - ernluccar : RT @LucianoBarraCar: Curiosamente stanno arrivando alla soluzione più giusta e democratica (tuttavia non possiamo dire se parlino in modo s… - Psyclo_Bo : RT @LucianoBarraCar: Curiosamente stanno arrivando alla soluzione più giusta e democratica (tuttavia non possiamo dire se parlino in modo s… - mariacarla1963 : RT @LucianoBarraCar: Curiosamente stanno arrivando alla soluzione più giusta e democratica (tuttavia non possiamo dire se parlino in modo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non parlino "Non parlino più con gli italiani", furia Del Debbio: "E'una... CheNews.it La metamorfosi di Velardi

Una delle prime cose che dovrebbe imparare uno studente di filosofia è la distinzione tra movimento e mutamento. Non so se si studi ancora la materia socratica nelle scuole italiane. Tra amici ancora ...

Anna e l’incontro con Franco: perché l’esempio di Bomprezzi resterà “contagioso”

Ogni anno arriviamo al 18 dicembre con un velo di tristezza e una sensazione di inadeguatezza. E’ questa data l’anniversario della morte di Franco Bomprezzi, il nostro Franco, che se n’è andò sei anni ...

Una delle prime cose che dovrebbe imparare uno studente di filosofia è la distinzione tra movimento e mutamento. Non so se si studi ancora la materia socratica nelle scuole italiane. Tra amici ancora ...Ogni anno arriviamo al 18 dicembre con un velo di tristezza e una sensazione di inadeguatezza. E’ questa data l’anniversario della morte di Franco Bomprezzi, il nostro Franco, che se n’è andò sei anni ...