“Nel contratto del GF Vip…”. Malgioglio e Urtis, la regia stacca ma troppo tardi: pubblico infuriato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre una nuova puntata del GF Vip che si preannuncia scoppiettante. Intanto perché è molto probabile che Alfonso Signorini parli del comportamento di Filippo Nardi, che in questi giorni ha più e più volte fatto infuriare il pubblico, che ora chiede la sua squalifica, per le sue esternazioni contro Maria Teresa Ruta. E poi quattro nuovi ingressi e quattro super vipponi in nomination che rischiano di uscire. Sono Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo non ha preso bene la nomination. Già dopo la scorsa diretta si era sfogato per il voto di Giulia Salemi e qualche ora fa è tornato sull’argomento per quello di Urtis. Il paroliere si è confidato con Dayane Mello e ha spiegato che a seguito della nomination, il comportamento dei concorrenti nei suoi confronti è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre una nuova puntata del GF Vip che si preannuncia scoppiettante. Intanto perché è molto probabile che Alfonso Signorini parli del comportamento di Filippo Nardi, che in questi giorni ha più e più volte fatto infuriare il, che ora chiede la sua squalifica, per le sue esternazioni contro Maria Teresa Ruta. E poi quattro nuovi ingressi e quattro super vipponi in nomination che rischiano di uscire. Sono Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Giacomoe Cristiano. Quest’ultimo non ha preso bene la nomination. Già dopo la scorsa diretta si era sfogato per il voto di Giulia Salemi e qualche ora fa è tornato sull’argomento per quello di. Il paroliere si è confidato con Dayane Mello e ha spiegato che a seguito della nomination, il comportamento dei concorrenti nei suoi confronti è ...

